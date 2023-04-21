2023/04/21 | 01:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة إيرث نيوز التقرير الطبي الخاص لتشريح جثة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.ووفق التقرير، “فقد تم اكتشاف كدمات غير منتظمة الشكل بنفسجية وصفراء وخضراء اللون على جثة كمبش، تتراوح وقت حدوثها ما بين يوم الى يومين فخمسة أيام”.وكان مصدر أمني،أبلغ بوفاة رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بعد دقائق من […]

ظهرت المقالة أشار إلى تعرضه لكسر وظهور كدمات..



“إيرث نيوز” تنشر التقرير الطبي لتشريح جثة كمبش أولاً على ايرث نيوز.

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