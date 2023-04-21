يوروبا ليغ: يوفنتوس إلى نصف النهائي بشق الأنفس

2023/04/21 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو محتفلاً بافتتاح التسجيل ليوفنتوس الإيطالي في مرمى سبورتينغ البرتغالي في إياب ربع نهائي يوروبا ليغ.20 نيسان/أبريل 2023 © ا ف ب/AFP باتريسيا دي ميلو موريرا باريس (أ ف ب) – عبر يوفنتوس الإيطالي بصعوبة إلى نصف نهائي مسابقة “يوروبا ليغ” الخميس، بتعادله مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-1 في إياب […]

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