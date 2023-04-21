إيران تعلن “إجبار” غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في الخليج

2023/04/21 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ارشيف جو كلامار طهران (أ ف ب) – أعلنت إيران الخميس أنها “أجبرت” غواصة أميركية على الصعود إلى سطح الماء أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج، وهو ما سارع الجانب الأميركي […]

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