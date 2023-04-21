يجب الانتباه.. علامات تحذيرية تدل على عدم انتظام ضربات القلب

2023/04/21 | 02:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهناك علامات على عدم انتظام ضربات القلب يجب الانتباه لها.

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