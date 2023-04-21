البرهان يتلقى اتصالات من مسؤولي دول لتثبيت هدنة في السودان

2023/04/21 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان للجيش السوداني إن الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، تلقى مكالمات هاتفية، الخميس، من وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، ومن الرئيس التركي ورئيس المخابرات المصرية.

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