احداث نيسان..السوداني يعفي قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات وارهاب المحافظة

2023/04/21 | 03:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الجمعة 21 نيسان 2023 السوداني يعفي قائد شرطة الأنبار ومدير استخبارات...

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