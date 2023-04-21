2023/04/21 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي لمحطة بحرية من احتياطي مكتشف في البحر الأسود، ووعد بتوفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل قبل الانتخابات التي تجرى في 14 مايو أيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يعد الأتراك بتوفير غاز المنازل مجانا قبل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يعد الأتراك بتوفير غاز المنازل مجانا قبل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).