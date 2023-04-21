الحكومة العراقية تعلن

2023/04/21 | 04:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الجمعة، توضيحاً بشأن وفاة سعد كمبش

رئيس ديوان الوقف السني السابق، بعد

هروبه من الحبس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنّ تقرير الطب العدلي

الأوّلي يش

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