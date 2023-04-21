تقارير: بايدن سيعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية الأسبوع المقبل

2023/04/21 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وسائل إعلام أميركية الخميس أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.

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