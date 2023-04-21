حصريا على CNN.. أدلة على تسليح قوات الدعم السريع بالسودان من قبل

2023/04/21 | 06:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية لشبكة CNN إن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" تزود قوات الدعم السريع السودانية بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد القوات المسلحة في البلاد.

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