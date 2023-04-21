2023/04/21 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الصينية ضوابط صارمة على مطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الصين، إلا أنها تسمح لهم بالاستمرار في العمل في الخارج خاصة في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطبيقات "التزييف العميق".. الصين توجه الخطر نحو الغرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطبيقات "التزييف العميق".. الصين توجه الخطر نحو الغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).