2023/04/21 | 07:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات الدعم السريع في بيان نُشر على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة، إنه تم التوصل إلى هدنة لمدة 72 ساعة في السودان تبدأ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الدعم السريع في السودان تعلن هدنة لـ72 ساعة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الدعم السريع في السودان تعلن هدنة لـ72 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).