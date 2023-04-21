وكالة: مجموعة السبع تدرس حظرا شبه كامل على الصادرات لروسيا

2023/04/21 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة كيودو للأنباء، الجمعة، نقلا عن مصادر حكومية يابانية أن مجموعة دول السبع الكبرى تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

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