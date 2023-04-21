2023/04/21 | 08:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على قضية الجنود المصريين في السودان وما يثار حول ذلك من قبل البعض دون العلم بحقيقة الأوضاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء مبارك: مؤسف أن نجد بعض "أصحاب النفوس المريضة" يخلطون بين معارضتهم للنظام والشماتة بجيش بلادهم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء مبارك: مؤسف أن نجد بعض "أصحاب النفوس المريضة" يخلطون بين معارضتهم للنظام والشماتة بجيش بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).