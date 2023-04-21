بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 في هذا الموعد

2023/04/21 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجح عدد من وسائل الإعلام الأميركية، الخميس، أن يعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” و”سي إن إن” عن مصادر لم تحدداها أن بايدن سيطلق حملته الرئاسية عبر مقطع فيديو.وذكرت الصحيفة أن الإعلان سيتم في 25 أبريل، وهي الذكرى السنوية لليوم الذي انضم فيه […]

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