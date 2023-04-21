فيديو يظهر مراسل تلفزيون وجهًا لوجه مع إعصار قوي.. شاهد ما حدث

2023/04/21 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في ولاية أوكلاهوما الأمريكية بعد هبوب إعصار.وتتحرك العاصفة القوية عبر الولاية، حيث ضرب الإعصار مدينة كول التي تضررت بشدة والتي تقع على بعد حوالي 48 كيلومترًا جنوب مدينة أوكلاهوما ، وواجه خبير أرصاد جوية لمحطة تلفزيون محلية الإعصار وجهاً لوجه، في مشهد يحبس الأنفاس.

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