النفط يواصل خسائر الجلستين السابقتين ويتجه صوب انخفاض أسبوعي

2023/04/21 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، مواصلة خسائر الجلستين السابقتين، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي، إذ أثار ضعف بيانات اقتصادية أمريكية وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.96 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.25 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوياتهما منذ نهاية مارس آذار يوم الخميس وسط مخاوف من ركود محتمل، ويتجهان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو ستة بالمئة.

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