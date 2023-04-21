صورة.. وصول جثمان

2023/04/21 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل، صباح اليوم الجمعة، جثمان رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش الى مدينة بعقوبة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صورة تبين وصول جثمان رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش الى مدينة بعقوبة بانتظار تشيعه من منزله".

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