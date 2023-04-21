رغم الهدنة.. الجيش السوداني يقصف مواقع للرد السريع في الخرطوم

2023/04/21 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن الجيش السوداني صباح اليوم الجمعة، شن قصف مكثف على قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، لافتا إلى مواصلة العمليات في كل ولاية الخرطوم.

وقال الجيش السوداني، في بيان له إنه نشر آلافا من عناصر القوات المسلحة والمخابرات والاحتياطي لعمل مسح بري كامل لولاية الخرطوم.

وأضاف البيان أن "المسح يأتي بعد نجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط تواجد المليشيات في الخرطوم فجر اليوم".

وأشارت تقارير إعلامية إلى تواصل الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع في أمدرمان قرب سلاح المهندسين.

ونقلت تقارير محلية عن شهود أن الجيش بدأ يستخدم صواريخ موجهة عالية الدقة لأول مرة منذ بدء المعارك السبت الماضي.

يأتي ذلك رغم إعلان قيادة قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباح اليوم.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قائد القوات المسلحية عبد الفتاح البرهان، قال أمس الخميس إنه لن يقبل بهدنة مع قائد الدعم السريع، طالما أن قواته تتواجد في الأحياء السكنية وتعطل المرافق العامة في الخرطوم.

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