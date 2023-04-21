الصين: بكين لن تقدم اي

2023/04/21 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الجمعة، أن الصين لن تقدم أي "تنازلات" بشأن تايوان معتبرا الانتقادات الغربية "سخيفة" وقد تكون لها "عواقب وخيمة".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة في وقت سابق من أبريل ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

وحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بكين، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في مضيق تايوان الذي يفصل أراضي الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وقال تشين غانغ: "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".

وأضاف في منتدى دبلوماسي في شنغهاي أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة" منتقدا تعريف الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية".





وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تعتبره تهديدا لوحدة أراضيها.

المصدر: وكالات

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