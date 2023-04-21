"خوف على الحريات" في لبنان.. حظر من نقابة المحامين "يكبل حق التعبير"

2023/04/21 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازداد شعور المحامين في لبنان بالقلق إزاء حظر صدر مؤخرا من نقابتهم على الظهور في وسائل الإعلام من دون تصريح منها، وقالوا إنه يرقى إلى التدخل السياسي.

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