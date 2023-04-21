سنجار تعاني الويل بين ادارتين، القائم بالأعمال فهد حامد يستقيل من منصب القائمقام

2023/04/21 | 10:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اعلن القائم بالأعمال فهد حامد يوم امس عن استقالته من منصب القائممقام في قضاء سنجار بعد ان شغل منصب القائممقام منذ 2017 و بعد دخول الحشد الشعبي الى المنطقة.و رغم وجود بند في اتفاقية سنجار التي تم ابرامها قبل اكثر من ثلاث سنوات خاص بتنصيب قائممقام لقضاء سنجار الا ان …

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