بايدن يعلن الاسبوع المقبل ترشحه لانتخابات 2024

2023/04/21 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رجح عدد من وسائل الإعلام الأميركية، الخميس، أن يعلن الرئيس جو بايدن الأسبوع المقبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2024.ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” و”سي إن إن” عن مصادر لم تحدداها أن […]

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