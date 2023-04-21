2023/04/21 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة بعموم البلاد خلال ايام عيد الفطر المبارك .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطقس خلال عيد الفطر: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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