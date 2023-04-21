جهود حثيثة لتحقيق هدنة في السودان.. وقوات أمريكية تتأهب لأي طارىء

2023/04/21 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 3000 آخرين جراء احتدام القتال في السودان، من المرجح أن تزداد هذه الأرقام كلما طال هذا الصراع.وهناك قلق دولي كبير بالنسبة للبلدان التي لديها عاملين في سفاراتها في هذا البلد ولديها مواطنين ، ولم يتمكنوا من إجلائهم.وتضيف الولايات المتحدة الآن قدرة إضافية في جيبوتي المجاورة في حالة الحاجة إلى إجلاء موظفي السفارة أو لتأمين السفارة.

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