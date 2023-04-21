2023/04/21 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب مهند الخزرجي، الجمعة، أن "جرأة" قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استرجعت الأموال المنهوبة وعززت سيادة الدولة وحركت الركود الاقتصادي.

وقال الخزرجي في بيان، إن "الإطار التنسيقي بشكل خاص وائتلاف إدارة الدولة ماضيان في دعم جهود رئيس الوزراء في مكافحة الفساد"، داعياً في الوقت ذاته مجلس النواب والمكونات السياسية الأخرى إلى "دعم جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين عبر الانتربول الدولي في قضايا الفساد والإرهاب".

وأضاف، أن "المئات من المطلوبين بذمتهم مليارات الدولارات ويعيشون برخاء تام هم وعوائلهم جراء نهب المال العام"، متابعاً أن "إصلاح الوضع في البلاد يحتاج إلى وقت طويل عن طريق التكامل بين الحكومتين التنفيذية والتشريعية لضبط الأمن الاقتصادي في البلاد ودعم الهيئات المستقلة المكلفة بمحاربة الفساد الذي يعد العقبة الرئيسة في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني لاسيما أن حكومة السوداني حققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع في مدة لا تتجاوز ستة أشهر".

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