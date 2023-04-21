2023/04/21 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط، اليوم الجمعة، تكثيف حملات الجباية بالتزامن مع حلول عطلة عيد الفطر.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "نظراً لانخفاض الجباية الى مستويات متدنية جداً وكذلك مصادفة حلول عطلة عيد الفطر المبارك ولوجود التزامات تعاقدية مع الشركات والتأمين السيولة المالية للشركة ..تنسب استنفار الكوادر واجراء حملات جباية مركزة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستغلة عطلة العيد.. حملة "مركزة" لجباية أموال الكهرباء في 4 محافظات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستغلة عطلة العيد.. حملة "مركزة" لجباية أموال الكهرباء في 4 محافظات (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).