أمطار رعدية وانخفاض بالحرارة .. إيضاح مفصّل بطقس العراق خلال أيام العيد

2023/04/21 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما توقعت حدوث امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال ايام عيد الفطر المبارك.

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