وفاة مقدم البرامج الحوارية الإعلامي العراقي عباس حمزة

2023/04/21 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت الاوساط الصحفية والاعلامية ،

الزميل مقدم البرامج الحوارية في شبكة

الاعلام العراقي " عباس حمزة "، الذي

وافاه الاجل فجر اليوم الجمعة ، اثر مرض

عضال

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