الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مخزن في مركز مدينة كربلاء

2023/04/21 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، امس

الخميس، عن اخماد حريق اندلع داخل مخزن

قرب مرقد الإمام العباس (ع).





وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فرق الدفاع المدني اخمدت

حادث حريق اندلع داخل مخز

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