إيلون ماسك يتلقى الضربات.. وتغريدته شديدة الغرابة

2023/04/21 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم تمض ساعات على انفجار الصاروخ الفضائي الذي أطلقه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حتى ذكرت تقارير أنه فقد 13 مليار دولار من ثروته، مع نتائج مخيبة لأبرز شركاته.البداية من صاروخ “سبيس إكس” أطلقت شركة “سبيس إكس” صاروخ “ستارشيب” العملاق في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها.لكن بعد أقل من 4 دقائق، […]

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