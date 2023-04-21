إنقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الناصرية



إنقطاع الكهرباء عن 8 مناطق في الناصرية
2023/04/21 | 11:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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