تعرف على حالة الطقس في كربلاء المقدسة خلال 48 ساعة

2023/04/21 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد

الزلزالي في كربلاء المقدسة ان الطقس

اليوم الجمعة في كربلاء صحو الى غائم

جزئي ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن

يوم امس

واضافت بيان دائرة الانواء الجوية بان

الطقس غد

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