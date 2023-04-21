الإعمار : تصاعد وتائر العمل في مشروع مجاري كركوك الموحد

2023/04/21 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة ، تصاعد وتائر العمل

بمشروع مجاري كركوك الموحد الذي يعمل

بطاقة (٣٠٠) الف متر مكعب باليوم في

محافظة كركوك، وسيسهم بتحسين الواقع

الخدمي والبيئي و تقليل الضغط

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