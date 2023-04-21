القبض على متهم اعتدى على مفرزة لشرطة النجدة في البصرة

2023/04/21 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة البصرة القبض على متهم

لاعتدائه على مفرزة النجدة اثناء

الواجب.

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان

،ان مفارز مركز شرطة الامام علي ع تمكنت

من إلقاء القبض على متهم قام بالاعتداء

على مفرزة ل

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