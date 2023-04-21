2023/04/21 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، وسط ارتفاع الدولار، في وقت عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتعليق دورة التشديد النقدي مؤقتا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يتراجع على خلفية ارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة المركز الخبري الوطني.

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