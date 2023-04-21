الناتو: أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى حلف الأطلسي

2023/04/21 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ،اليوم الجمعة، إن جميع أعضاء الحلف العسكري اتفقوا على أن تصبح أوكرانيا في نهاية المطاف عضواً في الحلف، لكن التركيز الرئيسي الآن هو […]

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