مركز الفلك ينفي صحة صور متداولة لهلال شهر شوال مساء الخميس ويؤكد أنها قديمة

2023/04/21 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع صور نشرها مركز الفلك الدولي، مساء الخميس، قائلا إنها "غير صحيحة" لهلال شهر شوال 2023 وأنها صور قديمة.

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