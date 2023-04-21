2023/04/21 | 12:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7gM8QOjJWZw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعدما أعدم العشرات ممتاز القيادي بديوان أمن دااعـش حاول الهرب والتسلل بين المدنيين لكن الحشد الشعب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعدما أعدم العشرات ممتاز القيادي بديوان أمن دااعـش حاول الهرب والتسلل بين المدنيين لكن الحشد الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).