وزير الخارجية البريطاني يقطع جولته في المحيط الهادئ بسبب الوضع في السودان

2023/04/21 | 12:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- (أ ف ب) – الزمان أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الجمعة أنّه قطع رحلة، كان مقرّراً أن تستغرق بضعة أيام إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، “بسبب الوضع في السودان”.وقال كليفرلي في بيان إنّه “بسبب الوضع الحالي في السودان اضطررت إلى قطع زيارتي”.وأعرب الوزير البريطاني في بيانه عن أسفه لاضراره لقطع […]

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