وساطة إماراتية في الخرطوم

2023/04/21 | 12:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من سكان العاصمة السودانية الخرطوم يفرون من المعارك في 18 نيسان/ابريل 2023 © اف ب – ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات امس نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع مصر لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع في السودان، وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم.وأعرب “البلدان الشقيقان […]

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