استمرار المعارك في السودان رغم الدعوات إلى هدنة في عيد الفطر

2023/04/21 | 12:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من تسجيل فيديو للقطة من الجو لمطار العاصمة السودانية الخرطوم خلال معارك في 20 نيسان/ابريل 2023 © اف ب – الخرطوم (أ ف ب) – تهز الانفجارات والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الجمعة على الرغم من الدعوات إلى هدنة من أجل المدنيين في أول ايام عيد […]

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