"وسط توترات مع الصين".. رئيس الفليبين يزور الولايات المتحدة الشهر المقبل

2023/04/21 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الفليبين، فرديناند ماركوس الابن، في البيت الأبيض، في الأول من مايو المقبل، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

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