2023/04/21 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار ينخفض مجدداً أمام الدينار
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في تعاملات اليوم الجمعة.
بغدادالبيع: 144.000 دينار لكل 100 دولارالشراء: 142.000 دينار لكل 100 دولار
الجنوبالبيع: 144.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 142.500 دينار لكل 100 دولار
الشمالالبيع: 144.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 142.250 ديناراً لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار ينخفض مجدداً أمام الدينار
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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