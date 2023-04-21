الدولار ينخفض مجدداً أمام الدينار

2023/04/21 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في تعاملات اليوم الجمعة.

بغدادالبيع: 144.000 دينار لكل 100 دولارالشراء: 142.000 دينار لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 144.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 142.500 دينار لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 144.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 142.250 ديناراً لكل 100 دولار

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