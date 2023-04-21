"مجموع السبع" تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا

2023/04/21 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تجري مجموعة السبع على مستوى ممثليها، مناقشات حول إمكانية فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا، حسبما نقلت وكالة "كيودو" عن مصادر حكومية يابانية اليوم الجمعة.

مع ذلك، رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا من قبل مجموعة السبع، وقال: "هذا السؤال يخص المفاوضات الدبلوماسية، وأود الامتناع عن التعليق".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا، وذلك قبل قمة مجموعة السبع المقررة في هيروشيما اليابانية في 19-21 مايو المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن حظر التصدير يمكن أن يتضمن بعض الإعفاءات، التي من المحتمل أن تشمل الأدوية والمنتجات الزراعية والأغذية.

ويأمل ممثلو مجموعة السبع بأن ينضم أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى الإجراءات التقييدية المرتقبة، بينما تشير "بلومبرغ" إلى أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة وقابلا للتغيير.

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