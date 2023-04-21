2023/04/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات "كيا وهيونداي" في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.

وأظهرت تسجيلات متداولة على "تيك توك" كيف يمكن لأي شخص تشغيل بعض طرازات "كيا وهيونداي" باستخدام مفك براغي وكابل نقل بيانات عام، وفق وكالة "أسوشيتد برس ".

وبحسب مكتب مدعي عام كاليفورنيا، فإن سرقة سيارات كيا وهيونداي زادت في لوس أنجلوس بنسبة قاربت 85 في المئة في 2022، وتمثل الآن 20 بالمئة من جميع سرقات السيارات في المدينة.

وغالبا ما تنتهي هذه السرقات التي يرتكبها البعض اعتمادا على التسجيلات المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمأساة.

وألقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة باللائمة في 14 حادثا تم الإبلاغ عنها وثماني حالات وفاة، على انتشار التسجيلات المصورة لكيفية سرقة السيارات.

وفي وقت سابق قال مفوض شرطة إن حادث تحطم سيارة في بافالو بنيويورك أودى بحياة أربعة مراهقين، ربما كان مرتبطا بتحدي سرقة سيارات منتشر عبر "تيك توك".

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحد بـ"تيك توك" يكشف نقطة ضعف "خطيرة" بـكيا وهيونداي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحد بـ"تيك توك" يكشف نقطة ضعف "خطيرة" بـكيا وهيونداي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).