ما عدد ساعات النوم التي يحتاجها الطفل؟

2023/04/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح الدكتور توماس كيلكيني، مدير معهد طب النوم التابع لمستشفى جزيرة ستاتن الجامعي بالولايات المتحدة، أن مقدار النوم الذي يحتاجه الطفل يتوقف على السن.

وقال كيلكيني إن "الرضع يحتاجون من 11 لـ14 ساعة بما في ذلك وقت القيلولة، أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 لـ 5 سنوات، فيحتاجون للنوم ما بين 10 لـ 13 ساعة بما في ذلك وقت القيلولة".

وأضاف أن "الأطفال من سن 6 لـ 14 عاما، يجب أن يناموا ما بين 9 لـ 12 ساعة يوميا، والمراهقون حتى سن 17 عاما يحتاجون للنوم ما بين 8 لـ 10 ساعات كل ليلة".

وأوصى الدكتور كيلكيني بوضع قواعد يومية للنوم، تشمل تجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم، والابتعاد عن الكافيين والسكر في المساء وتجنب التمارين أو الأنشطة البدنية قبيل موعد النوم بساعات قليلة، مؤكدا أن الأفضل هو أن يتعود طفلك على القيام بنشاطات خفيفة قبل النوم كقراءة كتاب أو الاستماع للموسيقى، مع الاهتمام بتقليل إضاءة الغرفة وتعليم الطفل أن غرفة النوم للنوم فقط وليس لأي شيء آخر.

ويُنصَح الباحثون الأهل حال ملاحظة أن الطفل لا يحصل على ما يكفيه من ساعات النوم المفترضة اللجوء للطبيب من أجل فحص الحالة عن قرب والتأكد من عدم وجود مشاكل طبية وراء ذلك.

كما شدد الباحثون كذلك على ضرورة الانتباه للشخير، وصرير الأسنان، والمشي أثناء النوم أو التحدث أثناء النوم، لأنها قد تكون أعراضًا لحالة أكثر خطورة.

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