2023/04/21 | 12:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الكهرباء يعلن نجاح خطة رمضان ويوجه بتنفيذ خطة تجهيز كاملة خلال عطلة عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/21 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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