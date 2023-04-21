2023/04/21 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات “كيا وهيونداي” في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.ما قصة التحدي في “تيك توك”؟ أظهرت تسجيلات متداولة على “تيك توك” كيف يمكن […]

ظهرت المقالة تحد بـ”تيك توك” يظهر نقطة ضعف كيا وهيونداي..



تسرق بمفك أولاً على ايرث نيوز.

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