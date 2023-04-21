سواريز يُلمح لعودة ميسي إلى برشلونة

2023/04/21 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعطى النجم الأوروجوياني لويس سواريز، أسطورة برشلونة، تلميحاً قوياً على عودة زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الكتلان من جديد. ويتصاعد الحديث خلال هذه الفترة عن عودة ميسي من جديد لبرشلونة […]

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